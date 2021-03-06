العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف





وقال بيان للفاتيكان: إن البابا فرنسيس بحث مع السيستاني، التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة.



وكان بابا فرانسيس وصل أمس الجمعة، إلى قصر بغداد في المنطقة الخضراء الحكومية، للقاء الرئيس العراقي، برهم صالح.



واستقبل البابا في مطار بغداد الدولي، من قبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وتواجد الآلاف من العراقيين على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر، الذي سيلتقي فيه الرئيس العراقي، ترحيباً بأول زيارة بابوية للعراق.



ووجه البابا فرنسيس، خلال أول زيارة بابوية للعراق، دعوة حماسية لإنهاء عنف المتشددين، وقتل الإخوة، والصراع الديني، الذي اجتاح البلاد لعقود.



رام الله - دنيا الوطنغادر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت، مدينة النجف، بعد لقاء تاريخي مع المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني.وامتد اللقاء، الذي جمع المسؤوليْن الدينييْن، لنحو ساعة، وفق ما نقلت وكالات، ووسائل إعلام عربية.وقال مكتب السيستاني: إن اللقاء مع البابا بحث دعوة القوى الكبرى لنبذ لغة الحرب، وأن المرجع الشيعي، أكد على أهمية تجاوز العراق محنته الحالية في أسرع وقت.