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السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر

السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر
عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الرئاسة المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيبحث اليوم في السودان، ملفات سد النهضة، وأمن البحر الأحمر، والتطورات على الحدود.

ومن المقرر، أن يصل السيسي، اليوم، إلى السودان، في زيارة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وأوضحت في بيان لها، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، بأن السيسي، سيبحث في السودان العلاقات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وقضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

وكان رئسا هيئة الأركان المشتركة لدى الجانبين، وقعا اتفاقيات عسكرية الأسبوع الماضي، في الخرطوم.

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