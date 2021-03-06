السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر





وكان رئسا هيئة الأركان المشتركة لدى الجانبين، وقعا اتفاقيات عسكرية الأسبوع الماضي، في الخرطوم.

ومن المقرر، أن يصل السيسي، اليوم، إلى السودان، في زيارة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.وأوضحت في بيان لها، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، بأن السيسي، سيبحث في السودان العلاقات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وقضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.