"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بوجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ولفتت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بإغلاق مفترق أبو خضرة بمدينة غزة، يومياً من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط، نتج عنه إصابة واحدة، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.