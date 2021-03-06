دولي

إسرائيل: تغير في الصورة الوبائية بالتزامن مع حملة التطعيمات

إسرائيل: تغير في الصورة الوبائية بالتزامن مع حملة التطعيمات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل أمس الجمعة، أكثر من 3600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

وانخفضت نسبة النتائج الإيجابية إلى 4%، غير أن مؤشر تكاثر العدوى، ارتفع إلى ما يزيد عن 1%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبلغت الحالات المرضية الخطيرة 690، كما توفي 18 شخصاً، بالداء ليرتفع إجمالي الضحايا منذ ظهوره في إسرائيل، إلى 5834.

وفي غضون ذلك، أرجئ إلى مساء اليوم، التصويت في الحكومة، على الأنظمة الخاصة بإعادة فتح المزيد من المرافق بعد غد الأحد ضمن المرحلة الثالثة.

وقالت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، د. شارون إلروعي برايس، إنه يوجد تغير في الصورة الوبائية بالتزامن مع حملة التطعيمات، معربة عن إملها في إمكانية التعايش مع (كورونا). 

وأعربت من جهة ثانية، عن قلقها من إمكانية الغاء لجنة الاستثناءات في مطار بن غوريون، موضحة أنه من الأهمية بمكان، إعادة كافة الإسرائيليين العالقين، ولكن يجب القيام بذلك بصورة آمنة.

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