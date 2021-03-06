طالع: أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة.
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة.
وفيما يلي الأسعار:
أسعار الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 7 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
بازيلاء: 1ك = 4 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
ورق عنب = 9 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 3 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 3 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
كستناء 1ك = 12 شيكل
عنب أسود 1ك = 12 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
قشطة 1ك = 16 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10 شيكل الكرتونة
دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل
لحمة بتلو: 36 شيكل
أسعار الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 7 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
بازيلاء: 1ك = 4 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
ورق عنب = 9 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 3 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 3 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
كستناء 1ك = 12 شيكل
عنب أسود 1ك = 12 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
قشطة 1ك = 16 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10 شيكل الكرتونة
دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل
لحمة بتلو: 36 شيكل
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