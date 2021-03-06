شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية. 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-8 17-7 17-7 بيت لحم 19-8 17-7 17-7
رام الله والبيرة 18-7 16-6 16-6 طولكرم 21-11 19-11 19-11
نابلس 20-9 18-8 18-8 قلقيلية 21-11 19-11 19-11
جنين 23-10 21-9 21-9 سلفيت 19-8 17-7 17-7
طوباس 24-11 22-10 22-10 روابي 20-9 18-8 18-8
الخليل 18-7 16-6 16-6 غزه 22-12 20-12 20-12
أريحا 27-15 25-14 25-14 خانيونس 22-12 20-12 20-12
الأغوار الشمالية 25-13 23-12 23-12 رفح 21-11 19-11 19-11

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