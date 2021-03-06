شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يطالب الوزيرة حمد بالعمل على تبني قضايا الموظفين وحلها

قيادي فلسطيني يطالب الوزيرة حمد بالعمل على تبني قضايا الموظفين وحلها
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين سابقا في مخيم البريج، حسن جبريل، الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، بتبني قضية الموظفين المدنيين في المنظمات الشعبية والمجلس التشريعى و"الطيران" ومكتب الرئيس والعمل على حل قضيتهم.

وقال جبريل، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن هؤلاء الإخوة تنتهي قضيتهم بقرار من الدكتور محمد اشتية، رئيس الحكومة، أو من الدكتور موسى أبو زيد، بصفته رئيس الديوان، وبتوقيع أحدهما، ليتم مساواتهم بزملائهم من الموظفين وعددهم ليس كبير".

وتابع جبريل موجها حديثه للوزيرة حمد، قائلاً: "أنتٍ أكثر من يتنقل بين غزة ورام الله دوناً عن الآخرين، الذين رحلوا بأولادهم ونسائهم، وسكنوا مدينة رام الله، من وزراء ولجنة مركزية ولجنة تنفيذية، أتمنى عليك أن تحملي ملف الأخوة الموظفين المدنيين في المنظمات الشعبية والمجلس التشريعى والطيران ومكتب الرئيس لأنه من الغريب أن يتم استثنائهم براتب 50% دون أي  أي مبرر وانهاء خدمتهم الوظيفية دون أي تفسير لذلك من الجهات المعنية".
 
وختم جبريل قائلاً: "أرجو من الإخوة المعنيين بمخاطبة الأخت (ام توفيق) والجلوس معها لحل هذه القضية عاجلاً".

وكان موظفو المنظمات الشعبية ومكتب الرئيس و"الطيران" الذين أحيلوا للتقاعد المبكر، ناشدوا الرئيس محمود عباس، بالعمل على إلغاء قرار التقاعد المجحف بحقهم وانصافهم كباقي المتقاعدين الذين حصلوا على رواتب كاملة هذا الشهر.

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