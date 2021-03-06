شؤون فلسطينية

فاروق القدومي يوجه رسالة إلى أبناء حركة (فتح)

فاروق القدومي يوجه رسالة إلى أبناء حركة (فتح)
رام الله - دنيا الوطن
وجه فاروق القدومي (أبو اللطف)، القيادي التاريخي في حركة (فتح)، وعضو اللجنة المركزية السابق، نداءً إلى أبناء الحركة.

وقال (أبو اللطف)، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "أخوتي وأبنائي الأعزاء، اتقوا الله واتحدوا واتعظوا واذكروا بان قادتكم عندما مروا بأصعب من هذه الظروف قالوا: نشق صدورنا ولا نشق فتح".

وتواجه حركة (فتح)، أزمة في تشكيل قائمتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد نشوب خلاف بين اللجنة المركزية للحركة من جهة، وعضوي اللجنة المركزية، الدكتور ناصر القدوة، والأسير القائد مروان البرغوثي، من جهة أخرى، على معايير الترشح التي ستقرها اللجنة.

وأعلن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية للحركة، الجمعة، أن اجتماعاً هاماً ستعقده اللجنة، برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الإثنين الموافق 8 آذار/ مارس 2021، دون توضيح طبيعة الملفات التي ستناقشها اللجنة.

وكان المجلس الثوري للحركة، أقر في كانون الثاني/ يناير الماضي، بـ "محاسبة أعضاء الحركة الذين قد يترشحون كمستقلين".

وقال جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، الناطق باسمها في أوروبا، في وقت سابق، عبر صفحته على (فيسبوك): "بأن الحركة ستحاسب حساباً عسيراً أياً من أعضائها، الذين قد يحاربون الحركة من خلال ترشحهم كمستقلين".

وتابع: "وذلك لقطع الطريق على تكرار أخطاء الماضي، ومنح الدماء الجديدة فرصة لخدمة الشعب".

ويسعى عدد من قيادات (فتح)، إلى تشكيل قوائم انتخابية بعيداً عن قائمة اللجنة المركزية، وبحسب مصادر فتحاوية وأخرى إعلامية، فإن الحركة قد تدخل الانتخابات بثلاث قوائم تمثل: قائمة اللجنة المركزية، وقائمة ناصر القدوة، وقائمة ثالثة يسعى القيادي في الحركة، نبيل عمرو، إلى تشكيلها.

فيما يحاول القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، وزعيم التيار الإصلاحي، تشكيل قائمة أخرى.

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