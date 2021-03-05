الصحة بغزة تعلن إحصائية الإصابات بفيروس (كورونا) اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزارة الصحة بغزة، الجمعة، تسجيل 45 إصابة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليرتفع عدد الإصابات الكلي اليوم إلى 135 إصابة.
وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، أنها أجرت فحص لـ 1961 عينة، فيما بلغت نسبة الإصابات 6.8%.
أعلن وزارة الصحة بغزة، الجمعة، تسجيل 45 إصابة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليرتفع عدد الإصابات الكلي اليوم إلى 135 إصابة.
وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، أنها أجرت فحص لـ 1961 عينة، فيما بلغت نسبة الإصابات 6.8%.
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