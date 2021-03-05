شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: ثلاثة خيارات أمام مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة

قيادي بحماس: ثلاثة خيارات أمام مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، أن لدى حركته ثلاثة خيارات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال حمدان، في لقاء عبر فضائية (الأقصى): إن خيارات مشاركة (حماس) في الانتخابات تتمثل بثلاثة خيارات: الأول أن تشارك في قائمة وطنية، والثاني أن تقود قائمة لعدد من الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية، والأخير تشكيل قائمتها الخاصة.

وأوضح، أن حركته لم تحسم بعد خيارها في كيفية وشكل مشاركتها في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنها ستعلن عن ذلك في الوقت المناسب.

وحول التوافق الفلسطيني، قال حمدان: "يجب أن نعمل من أجل إنهاء الانقسام، وأن نستمر في هذا المسار حتى إعادة الوحدة"، مضيفاً: "يجب ألاّ نسمح للضغوط الخارجية والصهيونية بأن تعطّل مسار إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات".

وتابع: "حماس أكثر من عانى من محاولات الإقصاء والتهميش والاستئصال، ونحن ضد إقصاء أي من الفصائل الفلسطينية"، مضيفاً: "نحن جادون في تشكيل مجلس وطني يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني".

وأشار القيادي في حركة (حماس)، إلى أن حراك فلسطيني الخارج ليكون لهم تمثيل في حوارات القاهرة، حق مشروع ومقدر وندعمه ونؤيده، سيّما في آليات بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني.

وفي سياق آخر، شدد القيادي في حركة (حماس)، على أن الحركة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بمنع أبناء القدس من المشاركة في الانتخابات، مضيفاً: "لا انتخابات دون القدس، ولا تنازل عن ذلك، وهناك إرادة مقدسية للمشاركة بالانتخابات".

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