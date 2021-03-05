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ولي العهد الأردني: القدس قضية شخصية للهاشمين وخط أحمر عند الأردنيين

ولي العهد الأردني: القدس قضية شخصية للهاشمين وخط أحمر عند الأردنيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الجمعة، أن "القدس قضية شخصية لدى الهاشميين، وخط أحمر عند كل أردني".

وجاء ذلك، في حوار أجراه عبر التلفزيون الأردني، في ذكرى تعريب قيادة الجيش الأردني.

وقال: "الجميع يعلم أن الأردن تاريخياً مر بظروف أصعب بكثير من التي نعيشها اليوم. فصمود الأردن حالة تدرس، وبهذا العام نحتفل بمئوية الدولة، هذه الدولة التي صمدت وازدهرت بمنطقة مُلتهبة وهذا بفضل إيماننا شعباً وقيادة بالبلد".

وتابع: "رؤية الأردن واضحة، وهي حماية مصالحه الاستراتيجية، وفي المقابل، مواقفنا دائماً ثابتة تجاه القضايا العربية، وخصوصاً تجاه القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية".

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