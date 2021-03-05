بدران: حماس لم تتعرض لضغوطات لإجراء الانتخابات وموقفنا متفق عليه داخلياً

وأكد بدران، في لقاء عبر تطبيق (زووم)، أن حركته لم تتعرض لضغوطات من أجل الذهاب إلى الانتخابات العامة، مضيفاً أن أن (حماس) قادرة على المزج بين الانتخابات الداخلية وبين الذهاب إلى الانتخابات العامة.







رام الله - دنيا الوطنقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، الجمعة، إن موقف (حماس) من الانتخابات العامة متفق عليه داخل أطر الحركة بغض النظر عن نتائج انتخاباتها الداخلية.وأشار بدران، إلى أن (حماس) تجري انتخابتها الداخلية كل أربع سنوات مهما كانت الظروف، مضيفاً أنها تجري بسلاسة وبهدوء تام.وأوضح بدران، أن (حماس) درست تأجيل انتخاباتها الداخلية ولكن اخدت قراراً حاسماً بإجراءها، مضيفاً أن اي نقاش داخلي حول الانتخابات يدل على شورية الحركة وديموقراطيتها.ووصف بدران، حركته بانها "ليست تنظيم الرجل الواحد"، مبيناً أن قيادتها تتبدل عبر السنوات، ولديها رئيس مكتب سياسي ورئيس سابق ورئيس أسبق، جميعهم على قيد الحياة.وأكد عضو المكتب السياسي لـ (حماس)، أنه سيتم الإعلان عن رئيس المكتب السياسي ونائبه وعدد كبير من أعضاء المكتب بعد انتهاء الانتخابات الداخلية.وفي سياق آخر، أكد بدران أن محكمة قضايا الانتخابات المشكلة مؤخراً جائت نتيجة لمخرجات حوار القاهرة، مبيناً أن أربعة قضاة من أعضاءها من قطاع غزة.وشدد على أن حركته تريد للانتخابات أن تكون بوابة لإنهاء الانقسام، موضحاً أن الاجتماع المقبل في القاهرة سيكون مخصص للنقاش حول انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.وقال بدران: إن (حماس) تثق في خيارات الشعب، في كل مرة تتوجه فيها إلى صناديق الاقتراع.وبين عضو المكتب السياسي ل (حماس)، أن الاتفقات الثنائية بين حركتي حماس وفتح، تسهل من الوصول إلى اتفاقات جماعية، ومشدد على أن القضية الفلسطينية ليست مقتصرة على الحركتين.وبحسب بدران، فإن اتفاق أوسلو انتهى سياسياً منذ زمن، مضيفاً: "الانتخابات تتم من أجل جعله خلف ظهورنا".ولفت، إلى أن الخلافات في حركة (فتح)، هي شأن داخلي، مشيراً إلى حرص حركته على إجراء الانتخابات حتى النهاية.