شؤون فلسطينية

بدران: حماس لم تتعرض لضغوطات لإجراء الانتخابات وموقفنا متفق عليه داخلياً

بدران: حماس لم تتعرض لضغوطات لإجراء الانتخابات وموقفنا متفق عليه داخلياً
رام الله - دنيا الوطن
قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، الجمعة، إن موقف (حماس) من الانتخابات العامة متفق عليه داخل أطر الحركة بغض النظر عن نتائج انتخاباتها الداخلية.

وأكد بدران، في لقاء عبر تطبيق (زووم)، أن حركته لم تتعرض لضغوطات من أجل الذهاب إلى الانتخابات العامة، مضيفاً أن أن (حماس) قادرة على المزج بين الانتخابات الداخلية وبين الذهاب إلى الانتخابات العامة.

وأشار بدران، إلى أن (حماس) تجري انتخابتها الداخلية كل أربع سنوات مهما كانت الظروف، مضيفاً أنها تجري بسلاسة وبهدوء تام.

وأوضح بدران، أن (حماس) درست تأجيل انتخاباتها الداخلية ولكن اخدت قراراً حاسماً بإجراءها، مضيفاً أن اي نقاش داخلي حول الانتخابات يدل على شورية الحركة وديموقراطيتها.

ووصف بدران، حركته بانها "ليست تنظيم الرجل الواحد"، مبيناً أن قيادتها تتبدل عبر السنوات، ولديها رئيس مكتب سياسي ورئيس سابق ورئيس أسبق، جميعهم على قيد الحياة.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ (حماس)، أنه سيتم الإعلان عن رئيس المكتب السياسي ونائبه وعدد كبير من أعضاء المكتب بعد انتهاء الانتخابات الداخلية.

وفي سياق آخر، أكد بدران أن محكمة قضايا الانتخابات المشكلة مؤخراً جائت نتيجة لمخرجات حوار القاهرة، مبيناً أن أربعة قضاة من أعضاءها من قطاع غزة.

وشدد على أن حركته تريد للانتخابات أن تكون بوابة لإنهاء الانقسام، موضحاً أن الاجتماع المقبل في القاهرة سيكون مخصص للنقاش حول انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال بدران: إن (حماس) تثق في خيارات الشعب، في كل مرة تتوجه فيها إلى صناديق الاقتراع.

وبين عضو المكتب السياسي ل (حماس)، أن الاتفقات الثنائية بين حركتي حماس وفتح، تسهل من الوصول إلى اتفاقات جماعية، ومشدد على أن القضية الفلسطينية ليست مقتصرة على الحركتين.

وبحسب بدران، فإن اتفاق أوسلو انتهى سياسياً منذ زمن، مضيفاً: "الانتخابات تتم من أجل جعله خلف ظهورنا".

ولفت، إلى أن الخلافات في حركة (فتح)، هي شأن داخلي، مشيراً إلى حرص حركته على إجراء الانتخابات حتى النهاية.

 

أخبار ذات صلة

المجلس التنسيقي: يجب التعامل مع الجمعيات والهيئات الأهلية أنها شريك وطني وتنموي وليس منافس

المجلس التنسيقي: يجب التعامل مع الجمعيات والهيئات الأهلية أنها شريك وطني وتنموي وليس منافس

الرئيس عباس يهاتف عائلة الدكتور ضرغام أبو رمضان معزيا بوفاته

الرئيس عباس يهاتف عائلة الدكتور ضرغام أبو رمضان معزيا بوفاته

مجدلاني: علامة استفهام كبيرة على تقييمنا الإيجابي لمواقف إدارة بادين بعد دعمها لنتنياهو

مجدلاني: علامة استفهام كبيرة على تقييمنا الإيجابي لمواقف إدارة بادين بعد دعمها لنتنياهو

إغلاق مراكز توزيع (أونروا) في قطاع غزة يومي السبت والأحد المقبلين

إغلاق مراكز توزيع (أونروا) في قطاع غزة يومي السبت والأحد المقبلين

رياض منصور: الاحتلال ينتهك حقوق أطفال فلسطين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب

رياض منصور: الاحتلال ينتهك حقوق أطفال فلسطين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجبهة الشعبية: جماهير الداخل المحتل ستظل خزان لا ينضب لانتفاضة وثورة شعبنا

الجبهة الشعبية: جماهير الداخل المحتل ستظل خزان لا ينضب لانتفاضة وثورة شعبنا

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف عائلة الدكتور ضرغام أبو رمضان معزيا بوفاته

الرئيس عباس يهاتف عائلة الدكتور ضرغام أبو رمضان معزيا بوفاته

رياض منصور: الاحتلال ينتهك حقوق أطفال فلسطين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب

رياض منصور: الاحتلال ينتهك حقوق أطفال فلسطين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

مشاورات داخل الجهاد الإسلامي لتحديد وجهة التصويت في الانتخابات المقبلة

مشاورات داخل الجهاد الإسلامي لتحديد وجهة التصويت في الانتخابات المقبلة

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أبو العردات يرحب بقرار المحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

أبو العردات يرحب بقرار المحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية