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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف عائلة الدكتور ضرغام أبو رمضان معزيا بوفاته

الرئيس عباس يهاتف عائلة الدكتور ضرغام أبو رمضان معزيا بوفاته
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، عائلة الدكتور ضرغام أبو رمضان، استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية، معزيا بوفاته.

وأشاد الرئيس عباس خلال الاتصال، بمناقب الفقيد وتفانيه في خدمة أبناء شعبه ووطنه، معربا عن تعازيه الحارة بوفاته، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدورها، شكرت العائلة الرئيس على تعزيته ومواساته، التي ساهمت في تخفيف هذا المصاب الكبير.

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