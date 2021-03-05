مجدلاني: علامة استفهام كبيرة على تقييمنا الإيجابي لمواقف إدارة بادين بعد دعمها لنتنياهو









رام الله - دنيا الوطنعلق أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الجمعة، على الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.وأكد مجدلاني، في تصريح عبر موقع (فيسبوك)، أن "الموقف الأمريكي يضع علامة استفهام كبيرة على تقييمنا الايجابي لمواقف أعلنت عنها هذه الادارة منذ تسلمها لمهامها ويعيدنا الى مربع الادارة السابقة".وتابع: "هو اعادة إنتاج للموقف المنحاز لامريكا تجاه إسرائيل ويشكل حماية لها .ووضعها فوق المسأله والمحاسبة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".