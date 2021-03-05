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الأردن: تسجيل 29 حالة وفاة و4584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 29 حالة وفاة و4584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4862 وفاة و417934 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 2776 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 487 حالة في محافظة إربد، منها 3 حالات في الرمثا، 367 حالة في محافظة الزرقاء، 285 حالة في محافظة البلقاء، 156 حالة في محافظة العقبة، 131 حالة في محافظة الكرك، 108 حالات في محافظة مأدبا، 88 حالة في محافظة جرش، 64 حالة في محافظة الطفيلة، 52 حالة في محافظة عجلون، 51 حالة في محافظة المفرق، 19 حالة في محافظة معان، وفقاً لوكالة (بترا) الرسمية.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 54224 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 287 حالة، فيما غادرت 205 حالات.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1931 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1561 بنسبة إشغال بلغت 34 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 395 بنسبة إشغال بلغت 38 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 176 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2200 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 358848 حالة.

وأضاف أن 34385 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4796208 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 33,13%.

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