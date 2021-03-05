إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة في مطار أهواز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أن وحدة أمن الطيران التابعة له أحبطت محاولة لاختطاف طائرة تابعة لشركة (ايران اير) في مطار أهواز، ليل أمس الخميس.



وقال بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإيراني: إن وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري، أحبطت "مؤامرة" اختطاف طائرة من طراز فوكر100 تابعة لشركة (ايران اير)، وفقاً لوكالة (فارس) الإيرانية.



وأضاف البيان، أن الطائرة التي أقلعت في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي (18:40 بتوقيت غرينتش) من مطار اهواز على الرحلة 334 متوجهة الى مدينة مشهد، هبطت اضطرارياً في مطار أصفهان، فيما ألقي القبض على منفذ محاولة الاختطاف.



وبحسب البيان، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منذ محاولة الاختطاف، كان ينوي الهبوط بالطائرة في أحدى الدول المطلة على الخليج العربي، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إصابات في صفوف ركاب الطائرة.