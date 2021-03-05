عاجل

  • الصحة الأردنية: 29 وفاة و4584 إصابة بفيروس (كورونا) في المملكة

دولي

منظمة الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء جائحة (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، اليوم الجمعة، أن عام 2021 سيظل "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن ينتهي الوباء أوائل عام 2022.

وقال كلوغ، خلال لقاء مع صحيفة (دي فيلت) الألمانية: "أنطلق من افتراض أن عام 2021 سيكون عاما آخر لفيروس (كورونا)، لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم، لدينا أدوات وبرامج تشخيص، ولدينا لقاح لذلك، أنطلق من افتراض أن الوباء سينتهي في وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي، وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات".

وشدد كلوغ على ضرورة "التضامن الأوروبي" قائلا: "لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية، بينما لا يجري تطعيم مناطق أخرى".

وكشف أنه من المهم جدا معرفة كيف ومتى سترفع البلدان القيود، محذرا "إذا حدث كل شيء بسرعة كبيرة، فسوف نعود إلى البداية".

وحث كلوغ على "التحلي بالصبر في موضوع التطعيم، وقال: "في البداية دائما الطلب يفوق العرض، لا يمكنك تطعيم سكان الكوكب بأسره دفعة واحدة"، ووفقا لكلوغ فإن "الأمر الذي لا مفر منه على ما يبدو هو حقيقة أن المواطنين في أوروبا سيحصلون على جوازات سفر تطعيم في الصيف، على الرغم من أن هذه ليست توصية من منظمة الصحة العالمية".

أخبار ذات صلة

إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة في مطار أهواز

إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة في مطار أهواز

الصين تنشر صورًا عالية الدقة للمريخ من مسبار &#34;تيانون-1&#34;

الصين تنشر صورًا عالية الدقة للمريخ من مسبار "تيانون-1"

حصيلة وفيات فيروس (كورونا) تتخطى حاجز 2 مليون ونصف المليون

حصيلة وفيات فيروس (كورونا) تتخطى حاجز 2 مليون ونصف المليون

غانتس يكشف عن خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية وخريطة سرية لصواريخ &#34;حزب الله&#34;

غانتس يكشف عن خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية وخريطة سرية لصواريخ "حزب الله"

نائبة بايدن لـ &#34;نتنياهو&#34;: أمريكا تعارض أي تحقيق للجنائية الدولية في جرائم حرب

نائبة بايدن لـ "نتنياهو": أمريكا تعارض أي تحقيق للجنائية الدولية في جرائم حرب

نائب رئيس الموساد السابق: نتنياهو فشل بمواجهة النووي الإيراني

نائب رئيس الموساد السابق: نتنياهو فشل بمواجهة النووي الإيراني

قبل 18 يومًا من الانتخابات.. نتنياهو يحصل على 49 مقعدًا فقط في آخر استطلاع

قبل 18 يومًا من الانتخابات.. نتنياهو يحصل على 49 مقعدًا فقط في آخر استطلاع

زلزال تفوق قوته 7 درجات يضرب سواحل نيوزلندا وتوقعات بحدوث تسونامي &#34;كارثي&#34;

زلزال تفوق قوته 7 درجات يضرب سواحل نيوزلندا وتوقعات بحدوث تسونامي "كارثي"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أبو العردات يرحب بقرار المحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

أبو العردات يرحب بقرار المحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

أبو مرزوق: المراسيم الرئاسية &#34;إرباك قانوني&#34; وقد يتم إلغاؤها وفقاً للقانون الأساسي

أبو مرزوق: المراسيم الرئاسية "إرباك قانوني" وقد يتم إلغاؤها وفقاً للقانون الأساسي

فلسطين: تسجيل 19 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 19 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية