إغلاق مراكز توزيع (أونروا) في قطاع غزة يومي السبت والأحد المقبلين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين، الجمعة، عن قرارها بإغلاق مراكز توزيع التموين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بسبب تعنت إدارة الوكالة في تنفيذ توزيع السلة الغذائية الموحدة.



وأكدت اللجنة في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن إدارة (أونروا) أدارت ظهرها لكل المواقف الرافضة لنظام (الكوبونة الموحدة)، وحملت اللاجئين تعبات الأزمة المالية بدلاً من الضغط على المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته.



وأضافت: "أنه التزاماً ببرنامج الفعاليات التي تم الإعلان عنه فقد قررت اللجنة المشتركة للاجئين إغلاق كافة مراكز توزيع التموين التابعة لـ (أونروا) في كافة محافظات قطاع غزة، يومي السبت والأخذ المقبلين، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً".



وأوضحت اللجنة، أن قرارها يأتي كرسالة احتجاج يجب أن تفهمها إدارة (أونروا) والمجتمع الدولي، ولا يمكن التسليم بالمساس بالأمن الغذائي للاجئين الفقراء.