عاجل

  • الصحة الأردنية: 29 وفاة و4584 إصابة بفيروس (كورونا) في المملكة

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

أخبار ذات صلة

إغلاق مراكز توزيع (أونروا) في قطاع غزة يومي السبت والأحد المقبلين

إغلاق مراكز توزيع (أونروا) في قطاع غزة يومي السبت والأحد المقبلين

رياض منصور: الاحتلال ينتهك حقوق أطفال فلسطين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب

رياض منصور: الاحتلال ينتهك حقوق أطفال فلسطين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب

الجبهة الشعبية: جماهير الداخل المحتل ستظل خزان لا ينضب لانتفاضة وثورة شعبنا

الجبهة الشعبية: جماهير الداخل المحتل ستظل خزان لا ينضب لانتفاضة وثورة شعبنا

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

حماس: مرسوم الجمعيات والهيئات الأهلية محاولة لإحكام القبضة على النظام السياسي

حماس: مرسوم الجمعيات والهيئات الأهلية محاولة لإحكام القبضة على النظام السياسي

مشاورات داخل الجهاد الإسلامي لتحديد وجهة التصويت في الانتخابات المقبلة

مشاورات داخل الجهاد الإسلامي لتحديد وجهة التصويت في الانتخابات المقبلة

اجتماع &#34;هام&#34; لمركزية (فتح) برئاسة الرئيس عباس الإثنين المقبل

اجتماع "هام" لمركزية (فتح) برئاسة الرئيس عباس الإثنين المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

أسرى (عوفر) يبدأون خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب عن الطعام الأحد المقبل

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تعلن تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أبو العردات يرحب بقرار المحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

أبو العردات يرحب بقرار المحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

أبو مرزوق: المراسيم الرئاسية &#34;إرباك قانوني&#34; وقد يتم إلغاؤها وفقاً للقانون الأساسي

أبو مرزوق: المراسيم الرئاسية "إرباك قانوني" وقد يتم إلغاؤها وفقاً للقانون الأساسي

فلسطين: تسجيل 19 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 19 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية