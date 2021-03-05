إصابات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، شرق قلقيلية.





وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

رام الله - دنيا الوطن