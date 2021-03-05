حماس: مرسوم الجمعيات والهيئات الأهلية محاولة لإحكام القبضة على النظام السياسي

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رام الله - دنيا الوطن

وصف حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إصدار الرئيس محمود عباس، مرسوماً يتعلق بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، باحكام السلطة التنفيذية احكام قبضتها على النظام السياسي.



وقال قاسم، عبر تطبيق (تليجرام): "اصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية؛ استمرار لمحاولات لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة من السلطة التنفيذية على كل مجالات العمل العام، وإحكام قبضتها على النظام السياسي، وهو ما حدث في مراسيم السلطة القضائية الأخيرة في يناير الماضي".



وتابع: "يأتي إصدار هذه المراسيم بدون التشاور مع الكل الوطني، وقبيل البدء بأولى مراحل الانتخابات العامة؛ وهو ما يُفهم كمحاولة لاستباق نتائج هذه الانتخابات".



وفي وقت سابق اليوم، وصف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، المراسم الرئاسية بـ "الإرباك القانوني والتشريعي"، مشيراً إلى أنها قد تلغى وفقاً لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني.