مشاورات داخل الجهاد الإسلامي لتحديد وجهة التصويت في الانتخابات المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن مشاورات داخلية لا زالت تجري داخل الحركة لتحديد موقفها من وجهة التصويت في الانتخابات المقبلة.



وقال عزام، في تصريح صحفي وفقاً لوكالة (الرأي) الحكومية بغزة: "إن الحركة ستتخذ القرار بما يتوافق مع مصلحة شعبنا ويعزز مشروع المقاومة".



يذكر، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت في وقت سابق، رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة معللة ذلك بأن الانتخابات تجري "تحت سقف أوسلو"، وهو ما ترفضه الحركة.