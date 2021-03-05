سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نشر الكاتب السياسي والبرلماني الكويتي السابق، ناصر الدويلة، تغريدة مثيرة للجدل على (تويتر) قال فيها: إن النساء سبب انتشار فيروس (كورونا).



وقال الدويلة في تغريدتة التي تزامنت مع اجتماع لمجلس الوزراء أعقبه قرار بفرض حظر جزئي، أمس الخميس: "انتشرت (كورونا) والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه، وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات، مرتع الكرونات كلها".



واقترح الدويلة: "أن يقتصر الحظر على النساء، وأن يتم سحب السيارات منهن أو منح أزواجهن بيتا ومهرا للزواج بأخرى عقوبة لهن".



يشار إلى أنه سجلت الكويت في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية في عدد إصابات (كورونا)، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.