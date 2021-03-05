البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بوصول البابا فرنسيس إلى قصر بغداد في المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد، للقاء الرئيس العراقي برهم صالح.واستقبل البابا في مطار بغداد الدولي من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وتواجد الآلاف من العراقيين على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر الذي سيلتقي فيه الرئيس العراقي ترحيبا بأول زيارة بابوية للعراق.