عربي

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

التحالف يدمر سادس طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض سادس طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف المملكة، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن بيانات أصدرها التحالف أن الحوثيين أطلقوا الطائرات المسيرة الست باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن بدءا من فجر اليوم الجمعة.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن جميع المحاولات الإرهابية من جانب الحوثي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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