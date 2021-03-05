إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية التي تنظمها حركة فتح تنديدا بالاستيطان ومطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما لصالح مستعمرة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.



وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والاعيرة الاسفنجية مما ادى لاصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.



واشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا اسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن متعددة في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية حالة اعتقال، مؤكدا اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها الشبان الحجارة واحرقوا عشرات الاطارات المطاطية قرب البوابة التي تغلق الشارع.



وطالب شتيوي المنظمات الدولية التدخل لحماية اصحاب المنازل التي تتعرض دائما للاقتحام من قبل جيش الاحتلال لاستخدامها ثكنات عسكرية لقناصتهم بعد احتجاز سكانها في غرفة واحدة تحت تهديد السلاح.



وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة بعد اداء صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب باتجاه الشارع المغلق مرددين الشعارات الوطنية التي تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.