أبو مرزوق: المراسيم الرئاسية "إرباك قانوني" وقد يتم إلغاؤها وفقاً للقانون الأساسي

وتساءل أبو مرزوق، في تغريدة له عبر (تويتر) "أصدر الرئيس عباس قرارين بقانون بشأن المصارف، والجمعيات الخيرية، فلماذا يستمر إصدار المراسيم والقوانين، وإحداث مزيد من الإرباك القانوني والتشريعي، ونحن على أعتاب الانتخابات التشريعية؟".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: إن المراسيم الصادرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في غياب المجلس التشريعي قد يتم إلغاؤها استنادا للمادة 43 من القانون الأساسي.