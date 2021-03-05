فلسطين: تسجيل 19 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 19 حالة وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزيرة الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية سجلت كالتالي: قلقيلية 1، الخليل 4، بيت لحم 3، طوباس 1، طولكرم 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 5، جنين1، إضافة لتسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 75، الخليل 377، نابلس 306، ضواحي القدس 82، بيت لحم 165، طوباس 48، طولكرم 111، أريحا والأغوار 38، رام الله والبيرة 357، جنين 69، سلفيت 52، قطاع غزة 146.



وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت كالتالي: قلقيلية 37، الخليل 249، نابلس 103، ضواحي القدس 88، بيت لحم 111، طوباس 22، طولكرم 80، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 323، جنين 19، سلفيت 95، قطاع غزة 137.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 150 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات1.1 % من مجمل الإصابات.