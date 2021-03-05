آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أدى آلاف المواطنين، من مختلف مدن وبلدات القدس المحتلة والضفة الغربية وأراضي 48، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والتقييدات التي يفرضها الاحتلال على الحواجز وأبواب الأقصى.



وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.



وشهدت الحواجز العسكرية الإسرائيلية المحيطة بالمدينة المقدسة حركة مرور نشطة، وسط إجراءات أمنية مشددة على دخول الرجال.



كما قيد الاحتلال على حواجز العيزرية (شرقي القدس)، وبيت لحم (جنوبي الضفة) حركة المواطنين المتوجهين للأقصى.