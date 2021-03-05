شؤون فلسطينية

تفريغات 2005 ترد على تصريحات روحي فتوح

تفريغات 2005 ترد على تصريحات روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
عقب رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، التي تحدث فيها عن التفريغات والقضايا الأخرى.

وقال أبو كرش عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "نحن في اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 نثمن اي جهد على طريق إعادة الحقوق لأصحابها بعمقها القانوني".

وأضاف: "جلسنا معكم وطرحنا قضيتنا من أصلها القانوني وأكدنا بأن مفتاح الحل بالاعتراف بأننا موظفين رسميين بقوة القانون كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وهذا مثبت بالاوامر الإدارية وفيش الرواتب وشهادات الدورات العسكرية والتأمين الصحي الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي لا يستطيع أحد انكارها".

وتابع: "لذلك نؤكد مرة ثانية نحن نريد الحد الأدنى من حقوقنا وهو مرسوم يعترف بهذه الحقيقة القانونية لكل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية".

وختم أبو كرش، بالقول: "أما من يطرح القضية على قاعدة ضعيفة ومن باب الحلول الترقيعية والتي تنتقص من حقوقنا القانونية والتي تشطب 15 سنة من عمرنا وحقنا فهو الذي يحرف القضية عن مسارها وعمقها القانوني ويبحث عن طمس هويتنا العسكرية القانونية".

وكان روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال: إنه بدأت الحلول للقضايا العالقة في قطاع غزة، ولن تتوقف، مبينًا أن كل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف.

وأضاف فتوح عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "كما تعاونا في حل الخصومات والتقاعد المالي سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري".

وواصل فتوح حديثه بالقول: "الأخوة والأخوات جميعا الذين ينتظرون حل قضاياهم اقول لكم جميعا اليوم بدأت الحلول ولن تتوقف وكل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف، صبرتم سنوات فاصبروا قليلا وهذه أمانة نحن أمامكم ومعكم ولن نتردد في حل قضاياكم وأنصافكم".

وتابع: "أعطونا المساحة التي تساعدنا وانتم معنا للمعالجة، ولا داعي للتعليقات التي لا تفيد وتسيئ لمن يقف الى جانبكم، كما تعاونا في حل الخصومات والتقاعد المالي سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري ولن نبقي أي ملف بدون حل وانصاف".

وأنهى روحي فتح حديثه بالقول: "كما بشرتكم قبل أكثر من شهرين على فضائية فلسطين بحل الملفات جميعها أكرر لكم ستحل بقية الملفات ولكن ليس بالطريقة التي يحاول البعض حرفها عن مسارها الصحيح، نحن معكم وبكم سنعالج كل الامور أن شاء الله".

أخبار ذات صلة

فلسطين: تسجيل 19 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 19 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

الجبهة العربية الفلسطينية: الجنائية الدولية تنتصر مرة ثانية للحق الفلسطيني

الجبهة العربية الفلسطينية: الجنائية الدولية تنتصر مرة ثانية للحق الفلسطيني

الكيلة: أجرينا خلال عام كامل أكثر من مليون و215 ألف فحص (كورونا)

الكيلة: أجرينا خلال عام كامل أكثر من مليون و215 ألف فحص (كورونا)

داخلية غزة تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

داخلية غزة تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية

الخارجية الفلسطينية: المحاكم الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: المحاكم الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

المطران حنا: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات الفلسطينية

المطران حنا: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

الجبهة العربية الفلسطينية: الجنائية الدولية تنتصر مرة ثانية للحق الفلسطيني

الجبهة العربية الفلسطينية: الجنائية الدولية تنتصر مرة ثانية للحق الفلسطيني

داخلية غزة تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

داخلية غزة تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية

الخارجية الفلسطينية: المحاكم الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: المحاكم الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

المطران حنا: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات الفلسطينية

المطران حنا: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من مدينة الخليل

الاحتلال يعتقل الناشط المقدسي نهاد زغير

الاحتلال يعتقل الناشط المقدسي نهاد زغير

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية

هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية

وفد إسرائيلي رفيع يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل

وفد إسرائيلي رفيع يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة