الجبهة العربية الفلسطينية: الجنائية الدولية تنتصر مرة ثانية للحق الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان جميل عاشور، عضو لجنتها المركزية، و أمين سر ساحة غزة، بقرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في دولة فلسطين ،على اعتبارها " جرائم حرب و إبادة"، معتبرا أنه انتصار للحق الفلسطيني للمرة الثانية على التوالي على الجلاد الصهيوني.
و أوضح عاشور في بيان صحفي صدر عنه، أن قرار المحكمة الدولية هو اعتراف صريح بدولة فلسطين، مؤكدا ان القرار أرعب اسرائيل، وقادتها لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، لافتا إلى أن الفلسطينيين طال انتظارهم لرؤية قادة الاحتلال " يعضون على أصابعم ندما" ، و محاكمتهم على ما اجترفوه من جرائم إبادة.
وشدد على نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في " حشر نتانياهو في الزاوية"، مضيفا: " و سحب البساط من تحت أرجل إسرائيل"،متمنيا ألا يكون هناك أي ضغوطات في ملف التحقيق الدولي في الوضع بفلسطين، مشيرا أن نتانياهو تعهد بإلغاء قرار المحكمة الدولية.
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان جميل عاشور، عضو لجنتها المركزية، و أمين سر ساحة غزة، بقرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في دولة فلسطين ،على اعتبارها " جرائم حرب و إبادة"، معتبرا أنه انتصار للحق الفلسطيني للمرة الثانية على التوالي على الجلاد الصهيوني.
و أوضح عاشور في بيان صحفي صدر عنه، أن قرار المحكمة الدولية هو اعتراف صريح بدولة فلسطين، مؤكدا ان القرار أرعب اسرائيل، وقادتها لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، لافتا إلى أن الفلسطينيين طال انتظارهم لرؤية قادة الاحتلال " يعضون على أصابعم ندما" ، و محاكمتهم على ما اجترفوه من جرائم إبادة.
وشدد على نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في " حشر نتانياهو في الزاوية"، مضيفا: " و سحب البساط من تحت أرجل إسرائيل"،متمنيا ألا يكون هناك أي ضغوطات في ملف التحقيق الدولي في الوضع بفلسطين، مشيرا أن نتانياهو تعهد بإلغاء قرار المحكمة الدولية.
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