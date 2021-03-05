الجبهة العربية الفلسطينية: الجنائية الدولية تنتصر مرة ثانية للحق الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان جميل عاشور، عضو لجنتها المركزية، و أمين سر ساحة غزة، بقرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في دولة فلسطين ،على اعتبارها " جرائم حرب و إبادة"، معتبرا أنه انتصار للحق الفلسطيني للمرة الثانية على التوالي على الجلاد الصهيوني.



و أوضح عاشور في بيان صحفي صدر عنه، أن قرار المحكمة الدولية هو اعتراف صريح بدولة فلسطين، مؤكدا ان القرار أرعب اسرائيل، وقادتها لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، لافتا إلى أن الفلسطينيين طال انتظارهم لرؤية قادة الاحتلال " يعضون على أصابعم ندما" ، و محاكمتهم على ما اجترفوه من جرائم إبادة.



وشدد على نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في " حشر نتانياهو في الزاوية"، مضيفا: " و سحب البساط من تحت أرجل إسرائيل"،متمنيا ألا يكون هناك أي ضغوطات في ملف التحقيق الدولي في الوضع بفلسطين، مشيرا أن نتانياهو تعهد بإلغاء قرار المحكمة الدولية.