هزّة أرضية تضرب مدينة حمص السورية

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رام الله - دنيا الوطن

سجّلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة حمص.



ونشرت وكالة "سانا" أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط" تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات وعمق 15 كم عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 64 كم جنوب شرق مدينة حمص".