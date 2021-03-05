داخلية غزة تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الجمعة، إحصاية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي "28 فبراير - 4 مارس".



وقالت الهيئة في بيان صحفي: "إجمالي المغادرة (1292)، إجمالي الوصول (1429)، إجمالي المرجعين (163)".



ونوهت إلى أنه يتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.