داخلية غزة تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الجمعة، إحصاية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي "28 فبراير - 4 مارس".
وقالت الهيئة في بيان صحفي: "إجمالي المغادرة (1292)، إجمالي الوصول (1429)، إجمالي المرجعين (163)".
ونوهت إلى أنه يتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الجمعة، إحصاية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي "28 فبراير - 4 مارس".
وقالت الهيئة في بيان صحفي: "إجمالي المغادرة (1292)، إجمالي الوصول (1429)، إجمالي المرجعين (163)".
ونوهت إلى أنه يتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.
التعليقات