الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس "كورونا" المُستجد "كوفيد19".وكان وزارة الصحة، أعلنت في موجز تقريرها اليومي، عن تسجيل حالتي وفاة و146 إصابة بـ"كورونا" في كافة محافظات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أنّ إجمالي الإصابات بلغت 55928 منذ بدء الجائحة بغزة.