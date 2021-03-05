المطران حنا: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات الفلسطينية

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة: إن المقدسيين سيشاركون في الانتخابات الفلسطينية القادمة وذلك للتأكيد على هوية مدينتهم ورفضا لكافة السياسات الاحتلالية الظالمة التي تستهدف مدينتنا المقدسة وتستهدف مقدساتنا واوقافنا.



وذكر المطران حنا "لا يمكن ان تكون هنالك انتخابات بدون القدس والمجتمع الدولي مطالب للمساعدة في عدم تخريب الانتخابات في القدس لكي يتمكن المقدسيون من المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية والقيام بدورهم الوطني في اصلاح الحال الفلسطيني وترتيب اوضاعنا الداخلية وما نتمناه هو ان تؤدي الانتخابات القادمة الى اختيار وجوه جديدة ودماء شابة مع احترامنا لكل القيادات والشخصيات التي كان لها دور في الحياة الوطنية الفلسطينية والتي يجب الاستفادة من خبراتها وتضحياتها".



وأضاف المطران حنا: "نتمنى ان تؤدي الانتخابات الى ما هو جديد والجديد الذي نتمناه هو تغيير في الوجوه وادخال دماء شابة وتغيير في الاسلوب والمنهجية واصلاح للاخطاء والتراكمات السلبية التي عشناها خلال السنوات المنصرمة".