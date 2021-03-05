أثناء مرور طائرته فوق الأجواء الفلسطينية.. البابا فرانسيس يرسل تحياته للرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أرسل البابا فرانسيس، أثناء مرور طائرته فوق الأجواء الفلسطينية في طريقها إلى العراق، تحياته القلبية الحارة للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، متمنياً أن ينعم الله على الشعب الفلسطيني بالبركة والسلام والازدهار.



جاء ذلك في برقية أرسلها البابا فرنسيس اليوم الجمعة للرئيس عباس، أثناء مروره بالأجواء الفلسطينية.