إعلام الاحتلال: الجيش يُواصل استعداده للحرب المقبلة في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، في تقديرات لها حول استعدادات الاحتلال للحرب القادمة بقطاع غزة.



ووفقاً لصحيفة (معاريف) فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل التدريبات استعدادًا للمعركة القادمة بقطاع غزة، مُشيرةً إلى أنّ هذه التدريبات جاءت "خوفًا من انتهاء الهدوء النسبي بالقطاع



وقالت الصحيفة: "إنّ المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" يُدركون أنّ حماس تستغل فترة الهدوء للتدرب على الحرب القادمة، ومواصلة تطوير قذاراتها العسكرية".



ولفتت إلى أنّ التدريبات الأخيرة التي جرت بموقع تساليم العسكري، كانت تهدف إلى تهيئة الضباط للتعامل مع مواجهة شاكلة بقطاع غزة.



وبحسب موقع (واللا) ، فإنّ الجولة القادمة من الحرب على قطاع غزة ستكون مدمرة للغاية، لأنّ التصورات السائدة لدى جيش الاحتلال هو التركيز على تدمير المباني والبنية التحتية للفصائل الفلسطينية.