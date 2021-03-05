إصابة صيادين اثنين برصاص زوارق الاحتلال قبالة شاطئ بيت لاهيا

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، صباح اليوم الجمعة، بإصابة صيادين اثنين برصاص زوارق الاحتلال قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وقال بكر إنه لحق بالقارب والمحرك أضرار كبيرة، نتيجة رصاصات الاحتلال، مشيرا إلى أن اطلاق النار على الصيادين جاء أثناء مزاولتهم عملهم ضمن المسافة المسموح بها من قبل الاحتلال.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "أطلق سلاح البحرية مؤخرا طلقات مطاطية على مركب صيد تجاوز المنطقة المسموح بها شمال قطاع غزة".