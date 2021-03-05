رشيدة طليب ترد على معارضة أمريكا قرار المحكمة الجنائية الدولية

رشيدة طليب

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي -ذات الأصول الفلسطينية- اليوم الجمعة، على معارضة الإدارة الأمريكية قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يتعلق بمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها ضد الفلسطينيين.



وقالت طليب، في تغريدةٍ لها عبر حسابها بموقع (تويتر): "لا احد فوق قرار القـانـون، والمحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة وعليها الواجب للتحقيق بشكل مستقل ونزيه وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في فلسطين و"إسرائيل"، مُشيرةً إلى أنّه يجب أنّ لا تتدخل الولايات المتحدة في قدرتها على القيام بذلك.



وكانت نائبة الرئيس كمالا هاريس، قالت في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الولايات المتحدة تعارض بشدة وتشعر بخيبة أمل عميقة من القرار.