قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من مدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، سبعة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر أمنية: "إنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت، محمد خالد الجندي (24 عاماً)، وباسل يعقوب البدوي (24 عاماً)، عقب اقتحام الاحتلال منزلي ذويهما وتفتيشهما، ومهاب وائل عجارمة (20 عاماً) لدى مروره على ما يعرف بحاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم".



وفي بلدة حلحول شمال الخليل، اعتقل الاحتلال المواطنين محمد نادي البابا ومحمد إبراهيم أبو يوسف بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت جمال عبد الكامل أبو زهرة وأخيه محمد.



كما وفتشت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الله عايد أبو شرخ بمنطقة الدير في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياته.