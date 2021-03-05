شؤون فلسطينية

"لقد أظهرت عداءك للإسلام".. حزب التحرير يُهاجم أردوغان

"لقد أظهرت عداءك للإسلام".. حزب التحرير يُهاجم أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
هاجم حزب التحرير، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمًا اياها بمحاربة الإسلام لصالح العلمانية.

وقال الحزب في بيانه: "اقتحمت وحدات شرطة أنقرة منازل نساء مسلمات واعتقلت 3 أمهات لأطفال صغار وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وخلال النهار، اعتقلوا أماً شابة أخرى مع طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر، وقد نُقلت جميع النساء من أنقرة إلى أفيون لاستجوابهن".

وأضاف حزب التحرير "هكذا يبرهن نظام أردوغان على عظم عدائه للإسلام من خلال مداهماته واعتقالاته، ثم نقل المعتقلات إلى مدينة تبعد 300 كيلومتر عن بيوتهن للتحقيق معهن، وهو ما يتعارض مع الإجراءات المعتادة. لقد تم احتجاز أخواتنا لتسجيلهن شريط فيديو في أفيون، عمورية سابقا (موقع عمورية القديم)، ذكّرن فيه المسلمين بحاجتهم إلى حاكم عادل مثل الخليفة المعتصم، الذي هُرع للدفاع عن امرأة مسلمة واحدة أسيرة عند صرختها وا معتصماه".

وواصل الحزب هجومه على أردوغان، وقال: "يا أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، إليكم التالي... إن العلمانية والديمقراطية التي تعتنقونها، والتي تمجدونها، تهاجم أخواتكم المسلمات المخلصات، اللواتي يتمنين لكم أن تصبحوا أبطالاً حقيقيين! إن دولتكم، التي هي تحت إبهام المستعمرين، تهاجم أخواتكم المسلمات بطريقة معادية للإسلام.. في حين إن أخواتكم لم يطالبن بأكثر من حياة كريمة وآمنة لجميع النساء المسلمات وغير المسلمات في جميع أنحاء العالم في ظل نظام يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ذكرنكم أن تمتثلوا لمهمتكم في حماية إخوانكم في الدين، وفضل الوفاء بهذه المهمة! ومع ذلك، شهدنا أنه لا يوجد حكام في هذا البلد يحبون أن يذكروا بتحقيق الفضيلة في سبيل الله".

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