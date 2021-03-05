شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل الناشط المقدسي نهاد زغير

الاحتلال يعتقل الناشط المقدسي نهاد زغير
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، الأسير المحرر نهاد زغير، أثناء تواجده في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من الاحتلال اعتقلت الحاج زغير، أثناء تواجده في البلدة القديمة، واقتادته لمراكز التحقيق في المدينة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت، مطلع شهر أيار الماضي نهاد الزغير (42 عاماً)، بعد تأخير أيام من موعد الإفراج عنه.

واعتقل زغير في 5 يونيو 2017، خلال عودته للقدس بعد أن أدى مناسك العمرة، واتهمته سلطات الاحتلال بالنشاط بما أسمته تنظيم "شباب المسجد الأقصى"، وحكمت عليه بالسجن 35 شهراً وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

وفور الإفراج عنه، واجه زغير سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، حيث أبعد عن المدينة مباشرة لمدة 15 يوما.

يذكر أن مخابرات الاحتلال قد أصدرت بحق زغير، قرار عزل انفرادي داخل سجون الاحتلال، دام لفترة طويلة.

وتعرض زغير لسياسة الاعتقال والاستدعاءات للتحقيق المتكررة، إلى جانب الإبعاد عن المسجد الأقصى والملاحقة والتضييق عليه.

ويعمل زغير مرشدا لحجاج القدس في مكة المكرمة، ويعتبر من الشخصيات الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة في الشارع المقدسي، ويمتلك شبكة علاقات اجتماعية واسعة.

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