شؤون فلسطينية

"أهداها للرئيس عباس".. بروفيسور من غزة يفوز بجائزة عالمية

"أهداها للرئيس عباس".. بروفيسور من غزة يفوز بجائزة عالمية
رام الله - دنيا الوطن
فاز البروفيسور محمود محمد سفيان سرداح، أستاذ أمراض الدم والوراثة الجزيئية بكلية العلوم وعميد البحث العلمي سابقاً في جامعة الأزهر بغزة، بجائزة أعضاء هيئة التدريس العالمية "Global Faculty Award".

وتم اختيار البروفيسور سرداح ضمن أفضل أعضاء هيئة التدريس (أساتذة الجامعات) على مستوى العالم في المنافسة التي نظمتها مؤسسة "ASK Education".

وتُمنح جائزة أعضاء هيئة التدريس العالمية"Global Faculty Award"، لأساتذة الجامعات المتميزين الذين قدموا مساهمة بارزة في مهنتهم، وأظهروا التميز في تدريس المواد المختلفة، والتدريس المُلهِم وكانت لهم مساهمات بارزة في تطوير أداء المتعلمين وتركوا بصمات واضحة في حياة الخريجين المهنية، وخدموا المجتمع من خلال التدريس المنهجي والنشاطات اللامنهجية وخارج الفصول الدراسية الرسمية وأَثروا المعرفة وأسهموا بشكل مميز في مجال البحث العلمي وقدموا خدمات نوعية للمجتمع في مجال اختصاصهم.

وخَصصت مؤسسة"ASK"، هذه الجائزة العالمية المرموقة لتكريم أعضاء هيئة التدريس أساتذة الجامعات من جميع دول العالم، وتسليط الضوء على أبحاثهم التطبيقية ومساهمتهم في بناء المجتمع؛ وقدراتهم على القيادة المتخصصة، ومساعدتهم في صنع مجتمع أفضل من خلال التدريس المُلهم والأداء المؤثر والبحث العلمي الهادف.

وهنأ الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس الجامعة البروفيسور سرداح بهذا الفوز المتميز، الذي أهداه للرئيس محمود عباس ولأبناء شعبنا في الداخل وبمخيمات اللجوء والشتات، معتبراً الفوز بهذه الجائزة المرموقة هو استحقاق طبيعي لما قام ويقوم به من بحوث علمية تطبيقية في مجال أمراض الدم والوراثة الجزيئية، مشيراً أنه من علماء كلية العلوم المشهود لهم بالجدارة والتميز والنشاط غير المنقطع في التدريس والبحث العلمي الهادف لخدمة المجتمع.

وأهدى سرداح الفوز لجامعة الأزهر، التي ساهم في تطويرها من خلال عمله كعضو هيئة تدريسية بكلية العلوم وفي كل المناصب الإدارية التي شغلها وآخرها عمادة البحث العلمي، معبراً عن اعتزازه بكلية العلوم بالجامعة، والتي فازت وبناء على الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس بها بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في العلوم والتكنولوجيا (الإصدار الثالث عشر) في العام2015 كأفضل مؤسسة بحث علمي.

ووجه رسالة لطلبة وخريجي كلية العلوم بالجامعات لحثهم على التفوق والاطلاع والبحث العلمي في مجالاتهم، موضحاً اهمية الانتقال من محدودية تقديم المعرفة الى صناعتها وتطويرها المستمر من خلال البحث العلمي الهادف فهو عماد التنمية وتقدم الأمم وارتقائها وريادتها في كافة المجالات.

يشار إلى أن الأستاذ الدكتور سرداح فاز من قبل بجوائز علمية وبحثية متعددة في مجال العلوم الطبية والصحية على المستوى المحلي والإقليمي والعربي منها جائزة الباحث العربي المتميز للعام 2016 المقدمة من الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية وجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي المتميز للعام 2014، كما وأجرى خلال العام المنصرم مجموعة نوعية من الأبحاث العلمية، خلال رحلته العلمية والبحثية الثالثة إلى كلية الطب بجامعة يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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