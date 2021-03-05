دولي

الصين تنشر صورًا عالية الدقة للمريخ من مسبار "تيانون-1"

الصين تنشر صورًا عالية الدقة للمريخ من مسبار "تيانون-1"
رام الله - دنيا الوطن
 نشرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، ثلاث صور عالية الدقة للمريخ التقطها المسبار تيانون-1 الصيني.

ووفق وكالة (شينخوا) فإنه تشمل هذه الصور صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة واحدة، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وتم التقاط الصروتين البانكروماتيتين بواسطة كاميرا تيانون-1 عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كم فوق سطح المريخ، بدقة حوالي 0.7 متر.

وتظهر في الصور الثلاث بوضوح التضاريس المريخية مثل الحفر الصغيرة والتلال الجبلية والكثبان الرملية. وتشير التقديرات إلى أن قطر أكبر حفرة تصادم في الصور يبلغ حوالي 620 مترا.

وذكرت الهيئة أن الصورة الملونة هي لمنطقة القطب الشمالي للكوكب الأحمر والتي التقطتها الكاميرا متوسطة الدقة.

وتم تشغيل الكاميرا عالية الدقة والكاميرا متوسطة الدقة ومقياس الطيف والأجهزة العلمية الأخرى على متن المركبة المدارية على التوالي لجمع البيانات.

والكاميرا ذات الدقة المتوسطة قادرة على كل من التعريض التلقائي والتعريض للضوء بالتحكم عن بعد، مما يمكنها من رسم الخرائط لصور الاستشعار عن بعد لكوكب المريخ بأكمله ومسح تضاريس الكوكب.

وأطلقت الصين تيانون-1 يوم 23 تموز/ يوليو 2020. ودخلت المركبة الفضائية، التي تتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة جوالة، مدار الوقوف حول المريخ بعد إجراء مناورة مدارية يوم 24 شباط/ فبراير.

ويجري المسبار تيانون-1 مسوحات علمية منذ 26 شباط/ فبراير الماضي.

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