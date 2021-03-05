قطاع غزة يسجل حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2001 عينة.



وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 558 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 55928 ، منها 1834 حالة نشطة.



وأشارت الوزارة إلى، تعافي 137 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 53536 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 56 ، منها 30 حالات خطرة.