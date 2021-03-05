دولي

حصيلة وفيات فيروس (كورونا) تتخطى حاجز 2 مليون ونصف المليون

حصيلة وفيات فيروس (كورونا) تتخطى حاجز 2 مليون ونصف المليون
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية بشأن جائحة "كورونا" حتى صباح يوم الجمعة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 582 ألف وفاة.

وكسرت الحصيلة إجمالي المصابين عتبة الـ116 مليونًا بما يقارب الـ223 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونا واكثر من 898 ألف مريض، كما وتستمر الجائحة في التفشي في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم أمس الخميس زيادة طفيفة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وشهدت تراجعًا طفيفًا في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 446 ألف و747 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,955 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أمريكا (1,993 وفاة)، والبرازيل (1,786 وفاة)، والمكسيك (857 وفاة)، وروسيا (475 وفاة)، وإيطاليا (339 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل التي اصبحت بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، إذ تقدمت لليوم الثالث على التوالي على أمريكا مسجلة (74,285 إصابة)، فيما سجلت اميركا (68,321 إصابة)، يليهما فرنسا (25,279 إصابة)، وإيطاليا (22,865 إصابة)، والهند (16,824 إصابة).

ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (533,636 وفاة)، والبرازيل (261,188 وفاة)، والمكسيك (188,866 وفاة)، والهند (157,584 وفاة)، وبريطانيا (124,025 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,526,086 إصابة)، والهند (11,173,761 إصابة)، والبرازيل (10,769,506 إصابات)، وروسيا (4,290,135 إصابة)، وبريطانيا (4,201,358 إصابة).

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