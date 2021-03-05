حشود المصلين يلبون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

لبى حشود من المصلين المقدسيين وفلسطينيي 48، فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك.



ومع ساعات الفجر الأولى، احتشد المواطنون وعائلاتهم على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة.



وجاء نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.



وشهدت المصليات المسقوفة للأسبوع الثاني على التوالي، حضورا كبيراً للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها وفلسطينيي الداخل المحتل، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم.



وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.



يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.