المرور في غزة تعلن إغلاق جزء من شارع الجلاء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح الجمعة، أنها ستغلق جزءاً من شارع الجلاء، الواقع بين مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري وحتى مفترق ضبيط، على السايد الغربي.



وذكرت المرور في بيان لها، أن سبب الإغلاق يعود لوجود أعمال هدم مبنى، وذلك من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً من نفس اليوم.



وطالبت السائقين والمواطنين بضرورة استخدام طرق بديلة حفاظاً عليهم من التعرض للضرر جراء أعمال الهدم.