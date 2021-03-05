طالع.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد (7 مارس)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح يوم السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.ونوهت للمسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأحد في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.