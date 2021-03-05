شؤون فلسطينية

وفاة القيادي بحماس في الضفة "أكرم الخروبي"

وفاة القيادي بحماس في الضفة "أكرم الخروبي"
رام الله - دنيا الوطن
 توفي مساء أمس الخميس في رام الله القيادي والبروفسور أكرم الخروبي (67 عاماً) بعد معاناة من مرض السرطان.

وسيشيع جثمان الخروبي اليوم الجمعة من ساحة مسجد العين بعد صلاة الظهر الى مقبرة البيرة القديمة.

 والفقيد الخروبي قيادي في حركة حماس، مان قد اعتقل في سجون الاحتلال لأكثر من عشر سنوات وشغل منصب عميد كلية المهن الطبية في جامعة القدس، وله الفضل في مساعدة عدد من الأسرى في إعداد رسالة الدكتوراة داخل السجون.

ونعت حركة حماس القيادي الخروبي، وقالت: إننا إذ نودع البروفيسور الخروبي، نستذكر شخصية فريدة جمعت بين العلم والمقاومة، فقد قضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال بتهمة المقاومة وهو يحمل أعلى الدرجات العلمية.

وأضافت الحركة "نتقدم بالتعزية من عائلة الفقيد وتلاميذه ومحبيه وأهالي محافظة رام الله،  فقد كان الدكتور أكرم حتى آخر أيامه حضنا دافئا لإخوانه وتلاميذه، ومصدرا للرأي والحكمة، ولم يقطعه المرض عن أداء مهامه، رافعا شعار مواجهة الاحتلال والمرض معا".

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