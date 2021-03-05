غانتس يكشف عن خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية وخريطة سرية لصواريخ "حزب الله"

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن جيشه يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل.



وأضاف غانتس في حديث لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن إسرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، والتي من شأن ضربها أن يضر بقدرتها على تطوير قنبلة ذرية.



وتابع: "إذا أوقفهم العالم قبل ذلك، فهذا جيد جدا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن نقف بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا".



وتشير التقييمات الاستخباراتية، إلى أن إيران ستستهدف إسرائيل على الأرجح باستخدام وكلاء لها في سوريا ولبنان خلال عام 2021، حسب شبكة فوكس نيوز.



وقال غانتس إن "حزب الله" لديه مئات الآلاف من الصواريخ، إذ تُظهر خريطة سرية للأهداف تمت مشاركتها مع شبكة "فوكس نيوز" العديد من الصواريخ منصوبة بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية.



وأضاف غانتس "هذه خريطة مستهدفة. كل واحدة منها تم فحصها قانونيا وعمليا واستخباراتيا، ونحن مستعدون للقتال".