دولي

غانتس يكشف عن خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية وخريطة سرية لصواريخ "حزب الله"

غانتس يكشف عن خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية وخريطة سرية لصواريخ "حزب الله"
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن جيشه يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل.

وأضاف غانتس في حديث لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن إسرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، والتي من شأن ضربها أن يضر بقدرتها على تطوير قنبلة ذرية.

وتابع: "إذا أوقفهم العالم قبل ذلك، فهذا جيد جدا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن نقف بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا".

وتشير التقييمات الاستخباراتية، إلى أن إيران ستستهدف إسرائيل على الأرجح باستخدام وكلاء لها في سوريا ولبنان خلال عام 2021، حسب شبكة فوكس نيوز.

وقال غانتس إن "حزب الله" لديه مئات الآلاف من الصواريخ، إذ تُظهر خريطة سرية للأهداف تمت مشاركتها مع شبكة "فوكس نيوز" العديد من الصواريخ منصوبة بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية.

وأضاف غانتس "هذه خريطة مستهدفة. كل واحدة منها تم فحصها قانونيا وعمليا واستخباراتيا، ونحن مستعدون للقتال".

أخبار ذات صلة

نائبة بايدن لـ &#34;نتنياهو&#34;: أمريكا تعارض أي تحقيق للجنائية الدولية في جرائم حرب

نائبة بايدن لـ "نتنياهو": أمريكا تعارض أي تحقيق للجنائية الدولية في جرائم حرب

نائب رئيس الموساد السابق: نتنياهو فشل بمواجهة النووي الإيراني

نائب رئيس الموساد السابق: نتنياهو فشل بمواجهة النووي الإيراني

قبل 18 يومًا من الانتخابات.. نتنياهو يحصل على 49 مقعدًا فقط في آخر استطلاع

قبل 18 يومًا من الانتخابات.. نتنياهو يحصل على 49 مقعدًا فقط في آخر استطلاع

زلزال تفوق قوته 7 درجات يضرب سواحل نيوزلندا وتوقعات بحدوث تسونامي &#34;كارثي&#34;

زلزال تفوق قوته 7 درجات يضرب سواحل نيوزلندا وتوقعات بحدوث تسونامي "كارثي"

روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

منظمة الصحة العالمية تعلن عودة انتشار فيروس (كورونا) في وسط وشرق أوروبا

منظمة الصحة العالمية تعلن عودة انتشار فيروس (كورونا) في وسط وشرق أوروبا

أمريكا: عدد المصابين بـ(كورونا) ازداد بمقدار 64 ألف شخص خلال 24 ساعة

أمريكا: عدد المصابين بـ(كورونا) ازداد بمقدار 64 ألف شخص خلال 24 ساعة

واشنطن: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل

واشنطن: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وفاة القيادي بحماس في الضفة &#34;أكرم الخروبي&#34;

وفاة القيادي بحماس في الضفة "أكرم الخروبي"

الأسيران يحيى اغبارية ومحمد جبارين يدخلان عامهما الـ(30) في سجون الاحتلال

الأسيران يحيى اغبارية ومحمد جبارين يدخلان عامهما الـ(30) في سجون الاحتلال

الاحتلال يصادق على بناء مصعد للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يصادق على بناء مصعد للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي

&#34;الخارجية&#34;: وفاة وإصابتين جديدتين في صفوف جاليات فلسطين

"الخارجية": وفاة وإصابتين جديدتين في صفوف جاليات فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يهدم خيمة تؤوي عائلة عليان في العيسوية

الاحتلال يهدم خيمة تؤوي عائلة عليان في العيسوية

المبادرة الوطنية تُطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

المبادرة الوطنية تُطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

رام الله: أسرى محررون يتلقون الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

رام الله: أسرى محررون يتلقون الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر